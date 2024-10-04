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Путин решил изменить состав комиссии по присуждению госпремии по правозащите

Путин включил Демичеву в состав комиссии по присуждению госпремий по правозащите

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президента организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольгу Демичеву включили в состав общественной комиссии по определению кандидатур на присуждение государственных премий в правозащитной и благотворительной областях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Также из текста документа следует, что Путин исключил из состава комиссии президента Русфонда Льва Амбиндера.

Среди основных задач комиссии — определение кандидатур на присуждение государственных премий, представление главе государства решений комиссии о присуждении наград, а также решение вопросов о выдаче дубликатов диплома лауреата, почетного знака, удостоверения и фрачного знака.

До этого Путин подписал указ о награждении сотрудников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ орденом Александра Невского. Коллектив учебного заведения получил награду за высокие достижения в области науки и педагогики, а также за подготовку специалистов-международников высокой квалификации.

Ранее сообщалось, что в России учредили медаль к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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