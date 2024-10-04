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Взломщик забрался в дом незнакомой женщины, навел там порядок и приготовил еду

Daily Star: в Англии мужчина забрался в дом незнакомки, чтобы навести там порядок

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Gwent Police

В Англии взломщик забрался в дом незнакомой женщины и навел там порядок, пока ее не было, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, 36-летний Дамиан Войнилович проник в дом женщины и выполнил ряд домашних дел: навел порядок, развесил белье и убрал покупки в холодильник. Также он заполнил кормушки для птиц, полил цветы и приготовил еду.

Соседка хозяйки дома рассказала, что заметила незнакомца, когда тот выходил во двор, что вызвало у нее опасения. Она позвонила женщине, рассказав, что к ней проник неизвестный, после чего вызвала полицию.

Дамиан был арестован, а женщина сообщила суду, что теперь боится оставаться дома, подчеркнув, что живет в состоянии повышенной тревожности и была вынуждена обратиться за поддержкой к семье и друзьям.

Войнилович, не имеющий постоянного жилья, был обвинен в краже со взломом. В ходе следствия выяснилось, что это второй подобный эпизод — мужчина уже залезал в чужой дом ранее. Суд учел его предыдущие правонарушения и приговорил к 22 месяцам тюремного заключения.

Ранее восьмилетняя девочка с битой помогла отцу отбиться от грабителя.

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