Опрошенные россияне рассказали о доверии Путину

Более 77% опрошенных россиян заявили о своем доверии президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эксперты провели исследование с 23 по 29 сентября и опросили 1,6 тыс. россиян. Из них 73,6% отметили, что их устраивает работа главы государства.

Также россиян спросили об их отношении к работе правительства РФ. Так, 48,8% опрошенных (+0,1 п.п. за неделю) одобрили работу властей, а работу председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 51,3% респондентов (–0,7 п.п.). 60,1% респондентов заявили, что доверяют Мишустину (–0,5 п.п.).

В начале сентября ВЦИОМ опубликовал результаты серии опросов, которую посвятили знанию и оценке работы правительства по реализации нацпроектов со стороны граждан. По данным издания, исследование проводилось среди граждан старше 18 лет с 7 по 16 августа. В новой серии опроса приняло участие 2 тыс. респондентов.

Так, согласно результатам опроса, на текущий момент среднее знание национальных проектов составляет 73%. При этом среднее знание отдельных их направлений — 63%.

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