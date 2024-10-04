В Госдуму внесут законопроект о праве педагогов на моральную компенсацию

На рассмотрение Государственной думы будет внесен законопроект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих их честь и достоинство сведений. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ разработал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), изменения предлагается внести в закон об образовании.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ призван защитить педагогов от попыток вмешательства в их частную жизнь и попыток осуждения их действий в случаях, когда они не касаются педагогической деятельности и не носят противоправного характера.

По мнению автора законопроекта, эти меры направлены на «создание благоприятных условий для осуществления педагогической деятельности и повышение уровня защищенности и престижа педагогических работников».

Вице-спикер Госдумы отметил, что учителя нередко сталкиваются с хамством учеников и их родителей, при этом при возникновении конфликтных ситуаций с администрациями школ именно педагоги нередко становятся «крайними».

Кроме того, Борис Чернышов подчеркнул, что законопроект не предоставляет учителям каких-либо непропорциональных прав, а лишь выравнивает явный правовой дисбаланс в их отношении.

1 октября депутат Госдумы Лантратова назвала регионы РФ, в которых учителям не доплачивают. По ее словам, хорошо учителям платят сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Татарстане, Тюмени, Ханты-Мансийском округе, Краснодарском крае и еще в десятке регионах. А во всех остальных есть острая проблема с недоплатами, особенно часто встречающаяся в сельских школах.

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