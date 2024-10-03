Политолог отметила внимание Путина к российской системе образования

Сфера образования находится в фокусе интересов руководства государства и президента России Владимира Путина. Об этом рассказала политконсультант Алена Август.

По ее мнению, сейчас, в сложный период истории, вскрываются все те возможные упущения, которые произошли в предыдущий период.

«Именно сейчас мы видим, где были какие-то возможные недоработки. Президент очень четко за этим следит, и его работа по подъему престижа педагогической профессии направлена как раз на то, чтобы школа и педагоги воспринимались не как инструмент получения только знаний, а как особая коммуникативная среда по воспитанию молодого поколения», — сказала эксперт.

Август напомнила, что на это направлены новый национальный проект «Молодежь и дети», огромная система социальной поддержки педагогов и система критериев вознаграждения за дополнительные обязанности.

«Самое важное, что педагог, чувствует, как ценят его труд как человека, воспитывающего и вовлекающего детей в совместное изучение жизни и предметов. Это уже не просто слова о важности и статусе этой профессии — это подтверждается как материальными благами, так и всемирным уважением, а также включением в различные проекты», — добавила политолог.

Эксперт считает важным, что президент лично общается открыто, честно и искренне с лучшими представителями педагогического сообщества.

По ее словам, сейчас в учебные заведения приходит новое поколение педагогов, которые готовы развиваться вместе с детьми, дарить им не только знания, но и свое сердце и душу, а также искренне говорить с детьми обо всем, что происходит сейчас в стране.

«Не зря президент подчеркнул особую роль «Разговоров о важном». Это особое пространство доверия и общения, где дети действительно понимают, насколько уважают их мнение и насколько о них заботятся», — подчеркнула она.