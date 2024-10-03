Путин назвал число школ, которые построят в России до конца года

До конца текущего года в России возведут еще порядка 400 школьных учреждений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года», стенограмму мероприятия публикует сайт Кремля.

«Мы построили их уже, по-моему, 1,4 тысячи школ, и еще 400 с лишним должны построить до конца года», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что еще свыше четырех тысяч школ в России уже отремонтированы. Президент добавил, что уже посетил отремонтированные школы и отметил стандарт таких учебных заведений, «как очень хороший».

Среди прочего глава государства в ходе мероприятия указал на то, что образование в России должно быть единым и отвечать современным требованиям развития страны.

30 сентября стало известно, что в проекте федерального бюджета запланировано увеличение финансирования образования в России. Планируется, что оно будет увеличено до 1,75 трлн рублей к 2027 году.

Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ.