Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал своевременным введение «разговоров о важном» в школах

Путин: в патриотическом воспитании в школах все должно быть без перегибов

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что школьный цикл «Разговоров о важном» в школах ввели своевременно и они показывают хорошие результаты.

Он отметил, что «разговоры» дополняют общественно значимые предметы, такие как история, обществоведение.

«Если мы молодого человека не ориентируем как-то в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться, очень трудно», — пояснил Путин.

Путин при этом обратил внимание, что в вопросе патриотического воспитания все должно быть «без перегибов, в меру, искренне и доходчиво». Он добавил, что детям с раннего возраста нужно закладывать «базовые вещи» и понимание нравственных ценностей.

«Разговоры о важном» проводятся во всех российских школах первым уроком 2 сентября. Согласно материалам Минпросвещения России, первый такой урок 2024-2025 учебного года будет посвящен теме «Образ будущего».

Ранее в России предложили запретить тетради с «аморальными» обложками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами