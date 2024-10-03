Путин назвал своевременным введение «разговоров о важном» в школах

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что школьный цикл «Разговоров о важном» в школах ввели своевременно и они показывают хорошие результаты.

Он отметил, что «разговоры» дополняют общественно значимые предметы, такие как история, обществоведение.

«Если мы молодого человека не ориентируем как-то в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться, очень трудно», — пояснил Путин.

Путин при этом обратил внимание, что в вопросе патриотического воспитания все должно быть «без перегибов, в меру, искренне и доходчиво». Он добавил, что детям с раннего возраста нужно закладывать «базовые вещи» и понимание нравственных ценностей.

«Разговоры о важном» проводятся во всех российских школах первым уроком 2 сентября. Согласно материалам Минпросвещения России, первый такой урок 2024-2025 учебного года будет посвящен теме «Образ будущего».

Ранее в России предложили запретить тетради с «аморальными» обложками.