В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериалами

В Международном аэропорту Варшавы имени Фридерика Шопена произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание RMF 24.

Инцидент произошел накануне, 2 октября. В камере сортировки багажа взорвался чемодан одного из пассажиров, летевших в Вену.

По данным канала, в чемодане находились образцы биологического материала для исследования и сухой лед, используемый для их охлаждения, он и стал причиной взрыва.

В результате инцидента никто не пострадал, биоматериал также не был поврежден. Эвакуация аэропорта не потребовалась.

2 октября сообщалось, что в районе рулежной дорожки аэропорта японской префектуры Миядзаки произошел взрыв. В результате на рулежной дорожке образовалась овальная дыра площадью около семи квадратных метров.

В начале октября Международный аэропорт «Орио-аль-Серио» близ города Бергамо на севере Италии временно закрыли из-за лопнувшего шасси самолета.

Ранее пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и штурмовал кабину пилотов.