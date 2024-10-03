Рабочему едва не оторвало руку на заводе в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства травмирования рабочего на производстве, мужчину затянуло в станок. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на предприятии в поселке Коммунар, 31-летний рабочий получил травму на производстве, руку мужчины затянуло в станок. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы рваная рана предплечья с размозжением мягких тканей и мышц, а также повреждение сосудисто-нервного пучка.

Состояние рабочего медики оценивают как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Татарстане врачи спасли мужчину, который лишился пальцев на производстве. 30-летний мужчина доставал деталь из-под пресса на заводе, случайно привел механизм в движение и лишился двух пальцев. Бригада медиков около четырех часов фиксировала кости, сшивала ткани и сосуды.

Ранее в Ленобласти мигрант сорвался со строительных лесов и выстрелил себе в спину.