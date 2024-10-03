Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рабочему едва не оторвало руку на заводе в Ленобласти

78.ru: на заводе в Ленобласти рабочему затянуло руку в станок

close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Гатчинском районе Ленобласти устанавливаются обстоятельства травмирования рабочего на производстве, мужчину затянуло в станок. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на предприятии в поселке Коммунар, 31-летний рабочий получил травму на производстве, руку мужчины затянуло в станок. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы рваная рана предплечья с размозжением мягких тканей и мышц, а также повреждение сосудисто-нервного пучка.

Состояние рабочего медики оценивают как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Татарстане врачи спасли мужчину, который лишился пальцев на производстве. 30-летний мужчина доставал деталь из-под пресса на заводе, случайно привел механизм в движение и лишился двух пальцев. Бригада медиков около четырех часов фиксировала кости, сшивала ткани и сосуды.

Ранее в Ленобласти мигрант сорвался со строительных лесов и выстрелил себе в спину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами