Из Турции экстрадировали в РФ мошенницу, укравшую миллионы у клиента банка

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что россиянка, находившаяся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирована из Турции. Ее слова приводит Telegram-канал пресс-службы МВД РФ.

«Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году управляющая офиса банка похитила деньги клиента под предлогом их перевода на другой счет. Ущерб составил более 150 млн рублей. Женщина скрылась за границей и была объявлена в международный розыск. В 2022 году она была обнаружена на территории Турции.

В аэропорту Антальи представители правоохранительных органов Турции передали ее сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН.

Начальник Национального центра бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев отмечал, что по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи по запросу России более 30 человек. 1 октября начальник НЦБ Интерпола МВД России заявлял, что за полгода в страну экстрадировали более трех десятков находившихся в международном розыске преступников.

Ранее Украина предложила поменять устав Интерпола для исключения России.