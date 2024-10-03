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В Дании около 10 человеку заинтересовались переездом в РФ по указу Путина

Около 10 граждан Дании, разделяющих ценности РФ, подали заявление на ВНЖ России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Около 10 граждан Дании подали заявление на получение временного вида на жительство в России после вступления в силу указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Дании.

«С момента вступления в силу указа в консульский отдел посольства России в Дании поступило 10-12 запросов от лиц, проживающих в Дании», — сказано в ответе дипмиссии на вопросы датской газеты Kristeligt Dagblad.

В посольстве уточнили, что заявители получают визу по результатам собеседования. Отказ происходит в случае, если заявленная цель поездки не соответствует действительной или если в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности его пребывания в России.

19 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Помощь будут оказывать иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее в Британии более тридцати человек заинтересовались переездом в РФ по новому указу Путина.

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