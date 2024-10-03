В России поддержали введение наказания для родителей квадроберов

Россияне должны нести ответственность за «разрушительные увлечения детей», поэтому предложение о введении наказаний для родителей квадроберов следует поддержать. Однако важно не лишать их родительских прав, ограничиваясь другими наказаниями, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

«Я бы расширила эту зону ответственности, добавила бы сюда фурри и все другие субкультуры, которые расчеловечивают людей», — заявила общественница в беседе с НСН.

Призыв лишать родительских прав Волынец назвала избыточной мерой, призвав ограничить административной ответственностью. Она напомнила, что сегодня в КоАП уже есть статья о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей — за это предусмотрены штрафные санкции — и предложила добавить в эту статью наказание за увлечение детей деструктивными хобби.

Помимо штрафов, важно проводить с родителями беседы и объяснять им, чем опасно такое явление, как квадробинг. Проблема заключается в том, что сегодня многие просто не знают обо всех тонкостях, убеждена детский омбудсмен.

«Они не понимают, что это связано с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России. — прим. НСН), что это одно из любимых направлений педофилов», — утверждает общественница.

По ее мнению, увлечение квадробингом говорит о наличии у ребенка психологических проблем и желания уйти из реальности, поэтому таким детям нужна помощь психиатра. По словам Волынец, такие дети зачастую оказываются жертвами буллинга в школе, а также страдают от семейных проблем.

«Надо разделять моду и тренд и то, что может нести опасность. [Квадробинг — ] не просто субкультура, надо переключить внимание ребенка», — убеждена Волынец.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав. Объясняя свою инициативу, он назвал квадробинг «новой заразой», с которой необходимо бороться.

Ранее сообщалось, что в России быстро растет численность квадроберов.