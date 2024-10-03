Школьница из Петербурга попала в больницу с травмой селезенки после удара кулаком в живот

Восьмиклассница из Санкт-Петербурга обратилась в больницу после удара кулаком в живот. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник.

Как уточняется, 14-летняя девочка пострадала от нападения одноклассника, с которым у нее раньше не было конфликтов. По словам матери школьницы, мальчик ударил ее дочь кулаком в живот днем 2 октября в одном из помещений школы.

В итоге несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь, врачи детской городской больницы №5 им. Филатова диагностировали у пациентки капельный надрыв селезенки и экстренно госпитализировали.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства инцидента, произошедшего в стенах образовательного учреждения, устанавливаются в настоящее время.

Недавно в Татарстане пятиклассник напал на третьеклассницу и избил на глазах у учителя. На видео, снятом другими детьми, видно, как школьник делал удушающий прием ногами, пинал пострадавшую ногами по голове. По словам матери девочки, учительница, оказавшаяся поблизости, не вмешалась в происходящее.

Ранее российский подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет.