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Школьница из Петербурга попала в больницу с травмой селезенки после удара кулаком в живот

В Петербурге госпитализировали девочку, которую одноклассник ударил кулаком

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Восьмиклассница из Санкт-Петербурга обратилась в больницу после удара кулаком в живот. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник.

Как уточняется, 14-летняя девочка пострадала от нападения одноклассника, с которым у нее раньше не было конфликтов. По словам матери школьницы, мальчик ударил ее дочь кулаком в живот днем 2 октября в одном из помещений школы.

В итоге несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь, врачи детской городской больницы №5 им. Филатова диагностировали у пациентки капельный надрыв селезенки и экстренно госпитализировали.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства инцидента, произошедшего в стенах образовательного учреждения, устанавливаются в настоящее время.

Недавно в Татарстане пятиклассник напал на третьеклассницу и избил на глазах у учителя. На видео, снятом другими детьми, видно, как школьник делал удушающий прием ногами, пинал пострадавшую ногами по голове. По словам матери девочки, учительница, оказавшаяся поблизости, не вмешалась в происходящее.

Ранее российский подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет.

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