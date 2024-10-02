В Москве заклинило дверь между секторами зданий Совфеда и приемной Госдумы

В Москве заклинило дверь между секторами зданий Совета Федерации и приемной Государственной думы. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

«Люди не могут попасть из одного корпуса в другой. Туда уже вызвали специалистов», — сообщает информационный канал.

Осенняя сессия в Госдуме открылась 17 сентября. На первом заседании спикер Вячеслав Володин пригрозил Западу ответом «мощным оружием» при ударах по российским городам.

Приоритетами работы в новой сессии он назвал реализацию послания президента России Федеральному собранию, поддержку участников спецоперации и их семей, утверждение бюджета, поддержку регионов в модернизации ЖКХ, усиление контроля за исполнением госпрограмм, меры по защите традиционных ценностей, культуры и института семьи, а также улучшение миграционной политики.

Ранее Пискарев заявил, что дума может ужесточить закон об иноагентах в осеннюю сессию.