Россиянка обвинила бывшего мужа в изнасиловании восьмилетней дочери

Жительница села Дивеево обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии над их восьмилетней дочерью. Об этом сообщает портал News NN.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница села Дивеево. Женщина сообщила, что ее бывший муж надругался над их восьмилетней дочерью. Супруги развелись в августе 2024 года, но продолжали жить в одном доме.

По словам россиянки, в один из дней ее бывший муж надругался над ребенком в бане, он заставил девочку заниматься с ним оральным сексом. Известно, что 48-летний подозреваемый нигде не работает, он был неоднократно судим за причинение легкого вреда здоровью, кражи, вымогательство и хулиганство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что жительница Тюменской области пыталась оправдать мужа, который изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь. Мать 11-летней девочки заявила, что дочь оговорила отца из-за того, что обиделась на него. В суде ее показаниям не поверили. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей в доход государства.

Ранее рязанец под наркотиками изнасиловал падчерицу и получил 17 лет колонии.