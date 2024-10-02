Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студент-иностранец изнасиловал российскую девочку-подростка в каршеринге

В Казани студент-иностранец изнасиловал девочку-подростка в каршеринге

close
Global Look Press

В Казани 23-летнего иностранного студента подозревают в насильственных действиях в отношении 16-летней местной жительницы. Молодого человека задержали. Об этом сообщает издание KazanFirst со ссылкой на собственный источник.

Все произошло около полуночи 30 сентября в каршеринговом авто. По информации СМИ, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетнего». Задержанный своей вины не признает.

Юноша учится в одном из высших учебных заведений города, в Татарстан он приехал из одной из стран бывшего СНГ. Подросток учится в одном из колледжей республиканской столицы. Матери девушки 38 лет, за два последних года женщину привлекали 25 к административной ответственности за занятие проституцией.

До этого в Перми гражданина Узбекистана осудили за попытку изнасилования женщины.

Ранее в Ленобласти избили и изнасиловали девушку, которая ловила машину на трассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами