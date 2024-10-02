Студент-иностранец изнасиловал российскую девочку-подростка в каршеринге

В Казани 23-летнего иностранного студента подозревают в насильственных действиях в отношении 16-летней местной жительницы. Молодого человека задержали. Об этом сообщает издание KazanFirst со ссылкой на собственный источник.

Все произошло около полуночи 30 сентября в каршеринговом авто. По информации СМИ, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетнего». Задержанный своей вины не признает.

Юноша учится в одном из высших учебных заведений города, в Татарстан он приехал из одной из стран бывшего СНГ. Подросток учится в одном из колледжей республиканской столицы. Матери девушки 38 лет, за два последних года женщину привлекали 25 к административной ответственности за занятие проституцией.

До этого в Перми гражданина Узбекистана осудили за попытку изнасилования женщины.

Ранее в Ленобласти избили и изнасиловали девушку, которая ловила машину на трассе.