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В аэропорту японской префектуры Миядзаки произошел взрыв

Nikkei: в аэропорту японской префектуры Миядзаки произошел взрыв

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Global Look Press

В районе рулежной дорожки в аэропорту японской префектуры Миядзаки произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на пожарную службу.

В результате взрыва была повреждена рулежная дорожка — на ней образовалась овальная дыра площадью около семи квадратных метров.

В настоящее время взлетно-посадочная полоса закрыта, а рейсы отменены. Полиция осматривает место происшествия. Информации о пострадавших нет.

Как пишет газета Asahi, по данным полиции, ранее в аэропорту Миядзаки были найдены неразорвавшиеся боеприпасы. Аэропорт находится на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.

1 октября международный аэропорт Орио-аль-Серио близ города Бергамо на севере Италии временно закрыли из-за взрывы четырех задних шин шасси самолета.

26 сентября в бангкокском международном аэропорту Суварнабхуми была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с угрозой взрыва прибывающего самолета авиакомпании Thai VietJet.

Ранее инцидент с легковым самолетом произошел в аэропорту Варшавы.

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