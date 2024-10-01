Российский самолет, вынужденно севший в Шарм-эш-Шейхе, вернется в Сочи

Самолет российской авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту «Сочи — Тель-Авив» и совершивший вынужденную посадку в египетском Шарм-эш-Шейхе, вернется в Сочи. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает ТАСС.

В Red Wings заявили, что в связи с рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана авиакомпания приняла решение о возврате рейса 4311 в аэропорт Сочи. Сейчас самолет готовится вылететь из Египта.

1 октября борт вылетел из Сочи в 17:30 с запланированной посадкой в Тель-Авиве в 19:53. Но из-за начавшейся иранской ракетной атаки по Израилю самолет вынужден был развернуться. Первоначально предполагалось, что он совершит посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре, но затем борт приземлился в Шарм-эш-Шейхе.

В этот же день сообщалось, что единственным самолетом в воздушном пространстве Ирана после закрытия неба из-за иранской атаки на Израиль оказался борт Ту-214 специального летного отряда «Россия».

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль.