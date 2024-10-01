Борт авиакомпании Red Wings не сел в Тель-Авиве из-за ракетной атаки Ирана

Из-за ракетной атаки Ирана по Израилю самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, был вынужден развернуться и выбрать другой аэропорт для посадки. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, рейс вылетел из Сочи в 17:30 с запланированной посадкой в столице Израиля в 19:53. Однако из-за начавшейся ракетной атаки Ирана самолету пришлось развернуться. Предположительно, борт сядет в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Вечером 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами», при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

Армия Израиля призвала жителей находиться вблизи бомбоубежищ и при необходимости укрыться в них.

Ранее сообщалось, что мировые цены на сырье взлетели на биржах из-за ожидания атаки Ирана на Израиль.