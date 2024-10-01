Стали известны победители чемпионата ArtMasters

В Бетховенском зале Большого театра прошла торжественная церемония, где объявили победители Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, сообщает ТАСС.

Победителями чемпионата стали 60 человек в 20 компетенциях. Они получили денежные сертификаты на общую сумму 30 млн рублей, которые можно потратить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования или реализацию собственного проекта. Призеров и участников чемпионата приветствовал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня в стране создаются все условия для реализации потенциала молодежи и развития талантов. Это национальная цель, поставленная нам президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И чемпионат творческих компетенций как раз работает на ее достижение», — обратился он к участникам.

По его мнению, все претенденты по-новому взглянули на свое профессиональное дело, повысили квалификацию, а также получили опыт на практике.

В свою очередь, руководитель ArtMasters Борислав Володин подчеркнул, что этот чемпионат является средой, в которой все участники становятся еще сильнее, прокачивают свои способности и получают новые возможности.

«Сегодня нам нужно подвести итоги этого юбилейного, пятого, чемпионата. Я всегда говорю, что здесь нет проигравших. Это действительно так», — сказал он.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, чемпионат способствует появлению новых проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

«Специалисты из более чем 100 стран приняли решение побороться за звание лучших в своих направлениях. Это говорит о высокой востребованности конкурса не только в России, но и за рубежом», — сказала она.

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский в свою очередь отметил, что на чемпионат этого года поступило более 40 тыс. заявок.