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Пользователи «ВКонтакте» смогут изучить жестовый язык

Пользователи «ВКонтакте» смогут изучить жестовый язык с помощью чат-бота

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Alexey Smyshlyaev/Shutterstock/FOTODOM

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервисы к Дню жестовых языков и Дню глухих. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Пользователи могут обучиться русскому жестовому языку и посмотреть серию роликов о правильном общении с глухими и слабослышащими людьми», — сказано в сообщении.

С помощью чат-бота сообщества «Благотворительность ВКонтакте» можно будет выучить базовые фразы языка жестов. Спикером в серии видео стала переводчица с русского жестового языка Катерина Кононенко. В VK Клипах появится серия коротких видео о правильном общении с глухими и слабослышащими людьми.

В сентябре Новосибирский государственный университет (НГУ) представил приложение для перевода жестов в текст, основанное на технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Разработка позволяет обеспечить быстрый и точный перевод жестов в реальном времени как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Ранее в России заблокировали словарь жестовых языков.

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