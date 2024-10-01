Российские энергетики начнут отдельно готовиться к летнему сезону из-за жары

Президент России Владимир Путин обратил внимание на повышение температурных режимов РФ в летний период. Его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Министр заявил, что в 2024 году стало заметно, что высокие температуры создают необходимость отдельной подготовки энергетиков к летнему сезону, поскольку они приводят к временным отключениям подачи электричества, особенно в южных регионах.

«Температурные режимы поменялись», — прокомментировал ситуацию президент.

По словам Цивилева, теперь энергетикам необходимо поднять планку прогнозируемого температурного режима и чаще заниматься профилактикой нарушений подачи электричества из-за ежегодного роста температур.

В ходе встречи с Цивилевым Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер для РФ.

Цивилев занял пост министра энергетики РФ в мае 2024 года. До этого он возглавлял администрацию Кемеровской области, став губернатором региона в сентябре 2018 года.

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