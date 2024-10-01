В Петербурге задержали 35 человек по делу о хищении миллиарда

В Санкт-Петербурге задержали 35 человек по делу о хищении миллиарда рублей из 20-й городской больницы. Об этом пишет »Фонтанка».

В Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области были доставлены начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместители главврача по экономике, по хирургии, юрист-консультант клиники, а также десятки фиктивно оформленных в больнице. Пост главного врача больницы занимает Татьяна Суровцева.

Сообщается, что в Москве обыскивали элитную недвижимость, принадлежащую главному бухгалтеру и заместителю Суровцевой по экономике, в том числе одну из квартир в «Москва Сити».

До этого ФСБ и МВД вскрыли хищение 1 млрд руб из соцвыплат по поддельным документам ЕС. В нескольких субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выявили факты назначения социальных выплат и пенсий на основании поддельных свидетельств о рождении и кончины, якобы оформленных органами власти Австрии, Франции, Германии, Бельгии, а также посольствами России в этих странах.

Ранее в Подмосковье двух бизнесменов обвинили в хищении 3 млрд из бюджета.