Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали 35 человек по делу о хищении миллиарда

«Фонтанка»: в Петербурге задержали 35 человек по делу о хищении миллиарда

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали 35 человек по делу о хищении миллиарда рублей из 20-й городской больницы. Об этом пишет »Фонтанка».

В Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области были доставлены начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместители главврача по экономике, по хирургии, юрист-консультант клиники, а также десятки фиктивно оформленных в больнице. Пост главного врача больницы занимает Татьяна Суровцева.

Сообщается, что в Москве обыскивали элитную недвижимость, принадлежащую главному бухгалтеру и заместителю Суровцевой по экономике, в том числе одну из квартир в «Москва Сити».

До этого ФСБ и МВД вскрыли хищение 1 млрд руб из соцвыплат по поддельным документам ЕС. В нескольких субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выявили факты назначения социальных выплат и пенсий на основании поддельных свидетельств о рождении и кончины, якобы оформленных органами власти Австрии, Франции, Германии, Бельгии, а также посольствами России в этих странах.

Ранее в Подмосковье двух бизнесменов обвинили в хищении 3 млрд из бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами