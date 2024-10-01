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В Подмосковье школьница спаслась от похитителя, выпрыгнув из машины

В Подмосковье девочка на ходу выпрыгнула из машины похитителя

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Мытищах неизвестный предложил школьнице подвезти ее до дома и увез в неизвестном направлении, девочка спаслась от похитителя, выпрыгнув из авто на ходу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Мытищах в начале сентября. 14-летняя девочка встретила возле магазина незнакомца, который предложил ее подвезти. По словам матери школьницы, дочь сначала отказалась, но неизвестный был настойчив и усадил ее в свое авто.

Спустя несколько минут поездки девочка испугалась и попросила нового знакомого остановиться, но тот игнорировал ее просьбы. Испугавшись за свою жизнь она отстегнула ремни безопасности и выпрыгнула из автомобиля на полном ходу. Она получила множественные травмы, в том числе закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости и множество ссадин.

«На следующий день нам скинули нарезку видеозаписей с автозаправки на трассе. Дочь указала на несколько автомобилей, которые, по ее мнению, были похожи. Дальше тишина. Проходило время, и было ощущение, что ничего не делается. Ни к кому не приходили следователи, никого ни о чем не спрашивали», — рассказала мать школьницы.

Пострадавшая девочка передвигается на костылях, ей предстоит еще одна операция. Семья ребенка просит правоохранителей обратить внимание на ситуацию и найти преступника.

Ранее трое мужчин похитили 15-летнюю девочку и принуждали ее к проституции.

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