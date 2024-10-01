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Полиция Татарстана заинтересовалась мужчиной, который ломал православные кресты

МВД: полиция Татарстана проверит видео, где мужчина ломает православные кресты

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Global Look Press

Полиция Татарстана проверит видео, на котором мужчина ломает православные кресты. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт размещения видеозаписи с содержанием экстремистского характера. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне турист из Томска снял на видео, как он, находясь в Казани, ломает о землю православные кресты. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках». Помимо прочего мужчина плевал на городские памятники и приставал к людям на улице.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал кощунством акцию косовских албанцев, которые сожгли христианские кресты во время фестиваля.

Мероприятие, на котором сожгли кресты, прошло на развалинах древнего города Ульпиана недалеко от Приштины.

Ранее ФСБ показала видео задержания членов женской исламистской ячейки в Татарстане.

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