Срок следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлили

Предварительное следствие по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» продлено до 22 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен … до 22 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому двум сотрудникам концертного зала «Крокус Сити Холл» объявляется благодарность за самоотверженные и решительные действия, проявленные ими при теракте.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. В тот день несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».