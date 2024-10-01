В Хабаровском крае ограничат работу мигрантов в некоторых сферах с 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

Иностранцам с патентами запретят работать водителями общественного транспорта, такси, на предприятиях, которые оказывают услуги водо-, газо- и электроснабжения, по найму на физических лиц, проинформировал он.

По словам Демешина, в регионе вводят ограничения на «фактически бесконтрольную трудовую деятельность иностранцев» в перечисленных сферах, которые подразумевают «постоянный контакт с людьми» и «касаются вопросов безопасности».

«Неоднократно высказывался в пользу необходимости здравой реакции на складывающуюся в миграционной сфере ситуацию — и ранее, работая в Генпрокуратуре, и этим летом, уже будучи врио губернатора Хабаровского края. Пришло время переходить к конкретным действиям», — подчеркнул глава региона.

Сейчас соответствующий проект постановления находится на правовой экспертизе, добавил Демешин.

До этого сообщалось, что в Подмосковье планируется ограничить работу мигрантов по патенту в сферах общественного питания, здравоохранения и образовании, поскольку в перечисленных сферах необходимо знать русский язык на высоком уровне.

Ранее в России призвали ужесточить правила приема мигрантов на работу в такси.