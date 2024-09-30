Россиянина спасла забывчивость от долга в 3 млн рублей

В Якутии 64-летний механик из Нерюнгринского района избежал долга в размере 3 млн рублей, забыв кодовое слово. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Саха (Якутия).

Мужчине позвонил якобы представитель инвестиционного агентства и предложил выгодно вложить сбережения, чтобы получить доход. Якутянин согласился и перевел на указанный ему номер 200 тысяч рублей.

После этого мужчину убедили оформить кредит на 3 млн рублей для последующего инвестирования. Но перевести эти деньги не получилось, поскольку якутянин не смог назвать сотрудникам банка кодовое слово.

Когда он вошел в приложение банка, то заметил, что номер его карты исчез, и тогда заподозрил, что общался с аферистами. В банке его вывод подтвердили.

До этого сообщалось, что в Тульской области пожилая женщина перевела мошенникам 15 млн рублей после звонка «начальника».

Кроме того, телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов.

Ранее в совете фонда развития цифровой экономики призвали власти к кардинальным мерам против мошенников.