Жителя Коми осудили на 12 лет за убийство сотрудницы доставки

Суд осудил жителя Коми на 12 лет колонии за убийство 31-летней сотрудницы доставки. Об этом сообщает «Лента.ру».

35-летнего убийцу также обязали выплатить компенсацию морального ущерба пострадавшим в размере более трех миллионов рублей.

До этого сообщалось, что сыктывкарец, зарезавший девушку из-за запаха еды, хочет уйти на СВО. Об этом «Газете.Ru» сообщила тетя погибшей Марина Ш. По словам женщины, убийца ее племянницы конфликтовал со всеми соседями. Марина Ш. добавила, что у погибшей осталась дочь, которая теперь будет жить с бабушкой.

Весной сыктывкарец зарезал сотрудницу службы доставки азиатской кухни из-за запаха еды. Он ворвался в здание службы доставки с криками, а затем выхватил нож и несколько раз ударил женщину, готовящую суши, в спину и живот. Пострадавшая была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных ранений.

Ранее в Омске участник СВО зарезал супругу из-за отказа мириться и был арестован.