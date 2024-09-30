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Общественники призвали отправить депутата Парфенова на СВО

«Ветераны России» просят Володина отправить депутата ГД от КПРФ Парфенова на СВО

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовали принять меры в отношении депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова и отправить его на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Причиной такого обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину стали появившиеся в сети сообщений об использовании депутатом рабочего кабинета для личных встреч.

«Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует принятия незамедлительных мер в отношении Парфенова Дениса Андреевича», — следует из обращения.

Авторы инициативы полагают, что исправить ситуацию депутат Парфенов мог бы «только приняв личное участие в боевых действиях на фронте во благо нашей общей Победы».

Об инциденте, о котором идет речь, сообщил Telegram-канал SHOT. Источник опубликовал видео с депутатом, похожим на Парфенова, который занимался сексом в Госдуме с проституткой. Сам депутат ситуацию пока не комментировал.

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