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В Узбекистане опровергли сообщения об избиении русскоязычных школьников

РИА: в Узбекистане отрицают избиение учеников школы в Джизаке за русский язык

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Илья Питалев/РИА Новости

Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана назвало ложной новость об избиении детей в школе города Джизак за русский язык. Сообщение ведомства опубликовало РИА Новости.

Узбекистанские власти признали факт драки между семиклассниками, однако причиной конфликта назвали не национальность или язык, а личные отношения.

До этого детский омбудсмен Узбекистана заявил, что проверит сообщения об избиении русскоязычных детей.

СМИ писали, что в школе №1 Джизака русскоязычные школьники подвергаются регулярной травле и избиению со стороны сверстников из-за незнания узбекского языка. Также сообщалось о том, что избили ребенка с инвалидностью.

25 сентября произошел похожий инцидент в школе Ташкента. Там учительница избила ученика шестого класса за просьбу вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее лидер Узбекистана назвал самой благородной профессию учителя после избиения школьника.

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