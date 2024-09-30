В Узбекистане проверят сообщения об избиении русскоязычных школьников

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова проверит сообщения СМИ о регулярном избиении в одной из школ города Джизака русскоязычных учеников, которые не говорят на узбекском. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ писали, что в школе №1 Джизака русскоязычные школьники подвергаются регулярной травле и избиению со стороны сверстников из-за незнания узбекского языка. Также сообщалось о том, что избили ребенка с инвалидностью.

«К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», — сказала Рахмонова.

25 сентября произошел похожий инцидент в школе Ташкента. Там учительница избила ученика шестого класса за просьбу вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

В итоге педагога арестовали на семь суток. При этом она получила наказание не за избиение учащегося, а за драку с заместителем директора другого образовательного учреждения, в котором она работала до этого.

Ранее в российской школе третьеклассницу избили на глазах у учителя.