В России могут ввести стандарт для отдыха с животными

В России планируют ввести стандарт для отдыха с животными, который обяжет угощать питомцев и ставить для них миски в номерах в гостиницах pet friendly. Об этом «Парламентской газете» сообщила замглавы Роскачества Юлия Михалева.

По ее словам, владельцы гостиниц также должны будут оборудовать зоны для прогулок и предоставлять пакеты для уборки отходов.

«Очень часто семьям приходится отказываться от путешествия, если отель не принимает животных. Поэтому такой стандарт мы сейчас разрабатываем с профессиональным сообществом и скоро представим на ваш суд», — сообщила Михалева.

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в свою очередь, отметил, что пока в России минимальные возможности для отдыха с питомцами, поэтому введение такого стандарта необходимо.

Исследование Авто.ру и Яндекс Путешествия, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство (85,7%) владельцев берут собак с собой в путешествия.

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