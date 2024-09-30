Российского рабочего на производстве придавило арматурной проволокой весом 960 килограммов

В Твери рабочего придавило катушкой с проволокой весом 960 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе областной Государственной инспекции труда.

Инцидент произошел на заводе железобетонных изделий и труб. В результате несчастного случая пострадал электросварщик. Как установила проверка, мужчина выполнял рабочую задачу, когда на него покатилась бухта арматурной проволоки. Сотрудник предприятия получил тяжелую производственную травму.

Причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ. В Минтруде отметили, что направили результаты проверки в следственные и правоохранительные органы.

До этого в Оренбургской области житель взыскал с работодателя компенсацию за полученную на производстве травму. Мужчина получил травму, в результате которой он утратил 30% профессиональной трудоспособности. Предприятие обязали выплатить потерпевшему более 900 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России расширят программу лечения получившим травмы на производстве.