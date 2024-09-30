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Трое рабочих пострадали при обрушении перекрытий на птицефабрике в Новосибирской области

В Новосибирской области рабочие пострадали при обрушении перекрытий птицефабрики

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Depositphotos

В Новосибирской области несколько рабочих получили травмы при обрушении перекрытий на птицефабрике. Об этом сообщает nsk.om1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 27 сентября в Искитимском районе на территории птицефабрики «Улыбино» в поселке Чернореченский. Во время проведения строительных работ на предприятии рухнули перекрытия.

В результате произошедшего пострадали трое рабочих, их доставили в медицинское учреждение для оказания всей необходимой помощи. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Произошедшее не оказало влияния на технологический процесс, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, передает издание. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее на рабочего в Ленобласти с высоты 20-го этажа упал мешок с цементом.

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