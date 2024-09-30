Появились кадры с места прилета дрона ВСУ по дому в Курске

Главное военное следственное управление СК РФ показало видео с места удара украинского БПЛА по жилому дому в Курске. Кадры ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Военные следователи <…> зафиксировали очередное преступление <…> в отношении мирного населения Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели целенаправленную атаку с использованием беспилотника на Курск. В результате значительные разрушения получило здание, расположенное по улице Ленина.

В СК обратили внимание, что фрагменты дрона направят на экспертизу для уточнения его типа и вида.

До этого Telegram-канал Baza опубликовал еще одну видеозапись с камер наблюдения, на которой можно увидеть мощный взрыв в многоэтажке в Курске после атаки БПЛА.

Утром 29 сентября мэр Курска Игорь Куцак заявил, что многоквартирный жилой дом в городе получил повреждения в результате внешнего воздействия.

Ранее в Курской области из-за ракетного удара был разрушен краеведческий музей.