«Было очень громко»: очевидица рассказала об атаке по жилому дому в Курске

Во время атаки украинского дрона по жилому дому на Красной площади в Курске был очень громкий взрыв, рассказала «Газете.Ru» жительница Курска Марина. По ее словам, сразу после инцидента из подъезда, куда пришелся удар, валил столб белой пыли.

«Над городом не первый раз сбивают ракеты, громко бывает довольно часто. В этот раз было очень громко. Примерно в 7:25 проснулись. Сначала даже не поняли, что это в наш дом попало, пока не увидела, что из второго подъезда идет столб белой пыли. Я живу в шестом подъезде, а прилет был во второй. Моя квартира не пострадала. Пожарные приехали очень быстро, так же быстро подтянулись все службы. Пострадавших не было», — рассказала Марина.

Утром 29 сентября на территории Курской области объявили ракетную опасность. Сирены работали всего две минуты — с 5:04 до 5:06 мск. Позже мэр города Игорь Куцак сообщил в своем Telegram-канале о повреждении многоквартирного жилого дома на Красной площади «из-за внешнего воздействия».

«Сейчас дом обследуют, после чего будет дана оценка характера повреждения. Затем управляющая компания приведет в санитарное состояние территорию двора», — говорится в заявлении.

Также мэр подчеркнул, что в результате ЧП никто из граждан не пострадал.

Telegram-канал SHOT пишет, что при ударе пострадали две квартиры — в одной из них взрывной волной выбило двери и перебило трубы водоснабжения.

Ранее в приграничном районе Курской области была сбита авиабомба.