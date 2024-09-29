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Наемники ВСУ взяли в плен жителя курского села

РИА: наемники из Грузии и Польши похитили и держали в подвале мирного жителя

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Наемники из Грузии и Польши, воюющие на стороне ВСУ, похитили мирного жителя села Черкасское Поречное Курской области и держали его в подвале. Об этом РИА Новости рассказал сосед потерпевшего.

6 августа иностранные наемники, в том числе из Грузии и Польши, участвовали в атаке ВСУ на Курскую область. Свидетель рассказал, что его сосед, пожилой мужчина, проживал с ним в селе Черкасское Поречное Суджанского района. Он не смог сбежать, и его взяли в плен, а потом удерживали в подвале.

«Потом пришел украинский солдат и сказал: «Дед, беги отсюда, пока тебя не растерзали!» И он полями добрался до наших ВС РФ», — добавил свидетель.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин считает, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее СК назвал число потерпевших в Курской области в результате атаки ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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