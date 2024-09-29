Развитая клубная инфраструктура заложена лишь в 45% премиальных ЖК в Москве

Разнообразная клубная инфраструктура, доступная только для резидентов ЖК, представлена менее чем в половине строящихся премиальных комплексов Москвы. По данным аналитиков Аеон Девелопмент и NF Group, все основные группы аменитис — досуговая, спортивная, детская и бизнес-инфраструктура — запроектированы только в 45% комплексов. При этом анализ опыта ОАЭ выявил, что в Дубае и Абу-Даби в большинстве проектов класса премиум и выше заявлены все блоки аменитис, включая такие редкие «фишки», как кабинеты кристального звукового исцеления, гостевые сьюты и обсерватории. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Термин amenities (аменитис) пришел на рынок высокобюджетной недвижимости из индустрии гостеприимства и дословно переводится как «удобства, услуги». В гостиничном бизнесе понятие обозначает сервисы и «комплименты» для гостей, а в премиальном девелопменте — набор клубной инфраструктуры, ориентированной исключительно на жителей дома, в отличие от коммерческой инфраструктуры, доступной и для внешнего потока посетителей.

Эксперты Аеон Девелопмент и NF Group изучили клубную составляющую в премиальных ЖК Москвы. В выборку попали строящиеся объекты, а также дополнительно были рассмотрены уже введенные в эксплуатацию очереди ряда комплексов в стадии девелопмента. Также был проведен анализ международного опыта по созданию аменитис. При проведении исследования клубные опции были поделены на четыре блока: досуговая, спортивная, детская и бизнес-инфраструктура.

Как показало исследование, в большинстве комплексов (86%) представлена достаточно насыщенная и разнообразная клубная инфраструктура. Однако, сразу все четыре блока инфраструктуры запроектированы в 45% ЖК. Примерно в 28% ЖК либо полностью отсутствует клубное наполнение, либо заложен только один блок из четырех. Там, где объемы аменитис минимальны, они могут компенсироваться общедоступной базовой коммерческой инфраструктурой.

В рассмотренных премиальных объектах Москвы наиболее часто встречаются следующие типы аменитис: различные лаунж-зоны (91%) и приватный тренажерный зал (73%). Также распространены детские игровые комнаты (50%); переговорные комнаты и коворкинги (64%); СПА-зоны с хаммамами и саунами (41%); бьюти-комнаты (36%).

В ходе анализа международного опыта (ОАЭ) было выявлено, что на текущий момент в Дубае и Абу-Даби в большинстве комплексов премиум-класса и выше заявляются все блоки аменитис, при этом основной акцент сделан на спортивной и СПА-инфраструктуре.

На рынке Дубая редкие инфраструктурные опции запроектированы практически во всех проектах. Например, в комплексе Six Senses Residences заявлены кабинет кристального звукового исцеления, кабинеты крио- и гипербарической терапии. В Diamondz — собственная обсерватория и зал для молитв. В W Residences — сьюты для гостей и родственников жильцов.

Строящиеся проекты ОАЭ также отличаются креативными аменитис. Например, в Sama Yas и Reem Hills Apartments предусмотрены Мультифункциональные комнаты, в которых можно заниматься с репетитором, проводить мастер-классы и др.

В целом, на текущий момент на зарубежных рынках «аменитис» более развиты концептуально, чем в Москве, в том числе в вопросе разнообразия и масштаба. Тем не менее, российские премиальные проекты обладают огромной качественной базой для дальнейшего совершенствования.

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