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Стало известно о нарушениях владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС

«Вести»: владелец взорвавшейся в Махачкале АЗС уже нарушал технику безопасности

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РИА Новости

Владелец взорвавшейся в Махачкале АЗС уже был пойман на нарушениях почти год назад — они были выявлены на другой принадлежащей ему заправке. Об этом сообщает издание «Вести».

На этой АЗС были нарушены требования пожарной и промышленной безопасности. По словам журналистов, суд частично удовлетворил иск в отношении бизнесмена.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов сообщил ТАСС о выявленных нарушениях на взорвавшейся АЗС в Махачкале. При этом он отметил, что они были устранены.

Минэнерго Дагестана, в свою очередь, сообщило о более 4,5 тыс. нарушений при проверке АЗС. Упоминается, что на одной автозаправке работает два сотрудника, а на 134 АЗС — по одному, хотя нормальную работу станции должны обеспечивать пять человек.

27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет произошло несколько взрывов. Причиной могла стать детонация газового баллона. На месте произошел пожар площадью 500 кв. м. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Похожий инцидент случился в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой.

Ранее автомобиль сбил мужчину на дороге возле взорвавшейся АЗС.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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