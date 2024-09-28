Меликов сообщил о нарушениях на взорвавшейся в Махачкале АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о нарушениях в районе взрыва АЗС под Махачкалой. Его слова приводит ТАСС.

«Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены», — сказал Меликов.

До этого Минэнерго Дагестана сообщило о более 4,5 тыс. нарушений при проверке АЗС. Упоминается, что на одной автозаправке работает два сотрудника, а на 134 АЗС — по одному, хотя нормальную работу станции должны обеспечивать пять человек.

27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет произошло несколько взрывов. Причиной могла стать детонация газового баллона. На месте произошел пожар площадью 500 кв. м. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Похожий инцидент случился в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой.

Ранее автомобиль сбил мужчину на дороге возле взорвавшейся АЗС.