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В Кельне произошли мафиозные разборки

РИА Новости сообщило о напоминающей мафиозные разборки серии взрывов в Кельне

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Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

В Кельне произошла серия взрывов, напоминающая мафиозные разборки. К такому выводу пришли в РИА Новости, опираясь на высказывания представителей полиции ФРГ.

Прокурор Кельна Ульрих Бремер предположил, что взрывы могут быть связаны с «неурегулированными разногласиями» между группировками марокканской мафии из-за похищения примерно 300 килограммов каннабиса. На этом фоне отмечается возможность введения новых мер в отношении нелегальных мигрантов в ФРГ.

25 сентября агентство DPA писало, что в многоквартирном доме на окраине Кельна произошел взрыв, ставший третьим в этом районе за две недели.

За неделю до этого в городе фиксировали сразу несколько похожих инцидентов.16 сентября газета Kölner Stadt-Anzeiger сообщила о взрыве на улице Хоэнцоллернринг, из-за которого стражи порядка полностью перекрыли потенциально опасную территорию. 18 сентября в центре города зафиксировали еще один взрыв. В тот раз сотрудники экстренных служб получили звонок о хлопке на улице Эренштрассе. Как рассказал очевидец, ЧП произошло около магазина одежды.

Ранее в сицилийском городе возмутились постом сына главаря мафии в социальных сетях.

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