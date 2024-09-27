Исторические регионы России, вошедшие в состав страны два года назад, продолжают развиваться, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников.

Эксперт напомнил, что с момента объединения России и Донбасса прошло 2 года.

Он отметил, что с присоединением к РФ четырех новых регионов площадь страны стала больше на 109 тыс. квадратных километров.

Эксперт уточнил, что в новых регионах проживают почти 8 млн человек.

Алексей Шильников рассказал, что ему довелось побывать в новых республиках зимой 2023 года и летом 2024 года. Оба раза в глаза бросилась стройка, которая развернулась почти по всей территории субъектов.

«Когда приезжаешь в новые регионы, удивляешься идеальному асфальту и бордюрам вдоль всей дороги, а потом, проезжая вглубь региона, видишь, что дороги отремонтированы почти везде, под дорогами проложен дренаж, всюду экскаваторы, рабочие в оранжевых жилетах», — поделился впечатлениями политолог.

Он добавил, что полным ходом идет строительство новых микрорайонов, восстановление инфраструктуры, парков, прибрежной зоны.

«Активно развивается угольная промышленность. Донецкий угольный бассейн — один из крупнейших в мире, разведанные запасы угля в нем оцениваются в 47 млрд тонн. Инвестиции в отрасль в 2024 году составят более 65 млрд рублей», — констатировал эксперт.

Кроме того, успехи демонстрирует металлургическая отрасль, в которой восстанавливаются станы и печи.

«В преддверии Дня металлурга президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске металлургических производственных объектов в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях. В Донецкой народной республике глава государства по видеосвязи запустил после капитального ремонта доменную печь № 5 стоимостью 2 млрд рублей», — отметил эксперт.

Он пояснил, что запуск этой доменной печи позволяет приступить к капитальному ремонту другой доменной печи, чтобы в следующем году ввести ее в эксплуатацию и увеличить выпуск стали в 2,5 раза.

«В крае шахтеров и металлургов живут не простые люди, их часто называют «люди из стали», ведь несмотря на выпавшие на их долю испытания, они продолжают бороться, жить, способствовать процветанию региона и России в целом», — заключил Шильников.

Референдумы на освобожденных территориях подписал с 23 по 27 сентября. Договоры об их вхождении в состав РФ президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.