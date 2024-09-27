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Вице-премьер РФ и глава Минэкономразвития рассказали о развитии туризма в России

Вице-премьер Чернышенко: количество турпоездок по России растет

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Туристы совершили по России 58,5 млн поездок с начала года, это на 11,4% больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся на сайте министерства экономического развития РФ.

Вице-премьер отметил, что в июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений — 10 млн ежемесячно.

Ожидается, что по итогам года число турпоездок по стране составит рекордные 91 млн.

Чернышенко отметил, что к 2030 году турпоток по стране должен вырасти до 140 млн в год — такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

Вице-премьер также сообщил, что сегодня в России туристическая сфера объединяет более 200 тыс. компаний, в которых трудятся свыше 1 млн человек.

Он подчеркнул, что создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Только по программе льготного кредитования строится более 50 тыс. гостиничных номеров. Еще более 70 тыс. появится при строительстве федеральных круглогодичных морских курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», который реализуется по поручению президента Владимира Путина», — рассказал Чернышенко.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, инвестиции в туристическую отрасль по итогам прошлого года превысили 800 млрд рублей.

Глава ведомства отметил, что сегодня туризм становится драйвером и для других отраслей промышленности, а также точкой роста экономики регионов.

«Сегодня мы видим настоящий инвестиционный «бум» на туристическом рынке. За первое полугодие объем инвестиций составил 377 млрд рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года. За этими цифрами — новые гостиницы, новые горнолыжные курорты, парки развлечений, точки туристического притяжения», — заявил Максим Решетников.

Он уточнил, что в этом году по трем ключевым программам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — на программу льготного кредитования, на поддержку строительства модульных гостиниц и единую субсидию будет направлено свыше 30 млрд рублей.

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