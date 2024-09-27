В Бурятии мужчина выстрелил двоюродному брату в голову из-за собаки

Жителя Бурятии подозревают в стрельбе по родственнику. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, к мужчине приехал двоюродный брат, но в какой-то момент собака хозяина укусила гостя, и родственник стал предъявлять претензии владельцу.

Это не понравилось местному жителю, поэтому он схватился за ружье и с близкого расстояния выстрелил двоюродному брату в голову. При этом рядом находилась фельдшер, которая приехала после того, как пострадавшего укусило животное. Мужчина получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

Владельца собаки задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

«На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение», – сообщается в публикации.

Известно, что ружье было изготовлено самостоятельно, из охотничьего карабина.

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