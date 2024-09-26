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Преподаватели вузов усовершенствуют курс «Основы российской государственности»

В вузах предложили изменить методику преподавания курса о государственности

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Преподаватели курса «Основы российской государственности» могут вносить в программу собственные материалы, исходя из научной специализации. Это позволит адаптировать содержание курса для различных профессиональных сфер. Такое мнение на состоявшемся в пресс-центре МИЦ «Известия» круглом столе, посвященном разработке и внедрению курса, высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

По словам политолога, заложенный в основу нового курса принцип междисциплинарности поможет усовершенствовать программу.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что социология и отклики студентов подтверждают востребованность и нужность курса.

Она заявила, что многие педагоги хотят подключиться к работе с курсом «Основы российской государственности».

Замминистра добавила, что в рамках проекта «ДНК России» к разработке курса было привлечено порядка 7,5 тыс. преподавателей и экспертов социально-гуманитарной направленности.

Вопрос об изменении методик преподавания знаний о российской государственности был поставлен, в первую очередь, самими преподавателями, продолжил проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

Во многом этим и обоснован большой интерес со стороны преподавательского сообщества к реализации решения Госсовета и соответствующих поручений Президента, уточнил он.

Доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнева отметила, что цель преподавания курса сопряжена с одной из важнейших задач, поставленных президентом: сохранение и укрепление традиционных ценностей.

Эксперты сошлись во мнении, что молодому поколению необходима опора в виде достоверных знаний о своей стране.

Сохранение и укрепление традиционных ценностей среди молодежи, развитие патриотизма и представлений об уникальности России эксперты назвали основной целью дальнейшего развития курса.

Напомним, курс «Основы российской государственности», разработанный в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, преподается в российских вузах с 1 сентября 2023 года.

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