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Украина вышла из соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения СНГ по гидрометеорологии

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Reuters

Украина вышла из Соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о взаимодействии в сфере гидрометеорологии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Также Украина вышла из двух протоколов к соглашению.

Документ был подписан в 1992 году в Москве.

Украина регулярно выходит из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ. Так, в сентябре Украина покинула договор СНГ о расследовании несчастных случаев на производстве.
В июле Украина решила выйти из соглашения СНГ о порядке транзита через территории стран — участниц содружества. Тот договор был заключен в Минске в 1999 году, а Киев ратифицировал его в феврале 2001 года.

До этого Украина разорвала соглашение в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения. Документ предусматривал в том числе полеты бортов с лидерами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

Ранее Киев вышел из соглашения с СНГ по свободной торговле.

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