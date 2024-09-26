Путин заявил о доминирующем положении дружественных стран в энергоэкспорте

За последние 2,5 года российские компании сумели изменить направление поставок нефти и угля, и теперь около 90% энергетического экспорта приходится на дружественные страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, пишет ТАСС.

«За указанный период наши компании смогли адаптировать свои поставки нефти, нефтепродуктов и угля», – отметил Путин.

Он добавил, что доля Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетическом экспорте России, которая ранее составляла примерно 39%, увеличилась в полтора раза и уже превысила 60% по итогам прошлого года.

«В настоящее время более 90% энергетического экспорта России идет в дружественные страны. При этом физический объем поставок, за исключением природного газа — и это понятно специалистам — практически остался на уровне 2021 года», — подытожил он.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является крупнейшей дискуссионной площадкой международного уровня. В ходе мероприятия проводятся обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, а также определяются основные направления развития отраслей ТЭК и ведется поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

До этого гендиректор Института проблем энергетики Булат Нигматулин заявил, что в отрасли электроэнергетики в России есть большая проблема с неэффективностью, которая влияет и на потребительские цены. Сегодня необходимо работать над снижением тарифов, отметил он.

Ранее Евразийский женский форум парализовал движение в Петербурге.