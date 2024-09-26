Изменения ядерной доктрины России назвали сигналом США и Западу

Заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, проведенное президентом России Владимиром Путиным, является сигналом США и Европе, которые управляют военными действиями Украины против России, считает член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев.

«Это связано с активно обсуждающейся темой поставки Украине ракет дальнего радиуса действия. Запад и страны НАТО наращивают военное присутствие у наших границ. Соответствующие изменения ядерной доктрины России – это предупреждение для тех, кто собирается это делать», — сказал Григорьев.

Ключевым изменением в доктрине, по мнению Григорьева, является расширение государств военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

«Россия будет вынуждена применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. Очевидно, что речь идет об Украине, за которой стоят США. Владимир Путин стремится прекратить эскалацию со стороны США и стран НАТО, которые действуют руками Украины», — отметил Григорьев.

Он подчеркнул, что часть заседания была впервые проведена в открытом формате для того, чтобы США услышали посыл президента России.

Напомним, 25 сентября Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, в рамках которого было объявлено об изменениях ядерной доктрины России.