В Саратове мошенники пообещали сделать мужчину инвестором и украли у него 1,4 млн рублей

В Саратове мошенники обманули местного жителя и выманили у него почти 1,4 млн рублей после того, как пообещали сделать его инвестором. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на городское управление МВД.

В ведомстве уточнили, что незнакомцы позвонили мужчине в июне 2024 года в одном из мессенджеров. Они предложили ему заработать на инвестициях, после чего продиктовали счет его «личного кошелька», куда он перечислил деньги в качестве «первоначального взноса».

«Звонившие сообщили, что внесенная сумма уже увеличилась на некие «проценты», но чтобы их можно было снять, якобы требовалось вновь пополнить счет. Так как своих сбережений на тот момент у него не осталось, саратовец взял кредит и перечислил деньги на «кошелек». После этого горожанину прислали смс с некими кодами. Затем ему позвонила женщина, которой он их продиктовал», — говорится в сообщении.

Однако после этого мужчина обнаружил, что на него были оформлены пять микрозаймов, средства с которых исчезли. Потерпевший обратился в полицию, сотрудники ведомства завели уголовное дело о мошенничестве.

26 сентября сообщалось, что в Воронежской области сотрудница администрации отдала мошенникам более трех миллионов рублей. С женщиной связались якобы представители Росфинмониторинга. Неизвестные от лица организации потребовали, чтобы россиянка отправила сбережения на «безопасный счет». Спустя некоторое время общения аферисты убедили сотрудницу администрации Нижнедевицкого района взять несколько кредитов.

Ранее стало известно, что мошенники стали красть деньги россиян через обновление банковских приложений.